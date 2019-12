Las mejores películas de la década

Redacción Fama

Durante una década, además de las esperadas “obras maestras” de cineastas como Martin Scorsese, Clint Eastwood, Spike Lee, Sofia Coppola y Paul Thomas Anderson, varias de las mejores películas que menciona la crítica han sido dirigidas por cineastas jóvenes y fueron coproducidas o financiadas por plataformas, como Netflix o Amazon. Otras, ganadoras de premios, han tenido a mujeres como protagonistas.

“Lo primordialmente importante es que en esta década, las películas van mucho más allá de las películas mismas. Lo más crucial es que esta ha sido la década del reconocimiento público, con el activismo y la defensa de los movimientos #MeToo, Time’s Up, Black Lives Matter (por la igualdad racial) y #OscarsSoWhite, junto con las acusaciones contra Harvey Weinstein y muchos otros hombres en los medios de comunicación; de la base podrida sobre la que se construyen la industria del cine y la sociedad en general. Las tergiversaciones, blanqueamientos, banalizaciones y exclusiones que han sostenido el sistema de Hollywood han comenzado a salir a la luz, e incluso ha habido consecuencias para algunos de los perpetradores”, apunta The New Yorker, el medio que publicó el extenso artículo del hijo de Woody Allen y Mia Farrow, Ronan Farrow, sobre los abusos que habría cometido su padre en contra de su hermana adoptiva Dylan.

Los críticos citados por ese medio, mencionan a El lobo de Wall Street (2013) de Martin Scorsese, Huye (2017) de Jordan Peele, Somewhere (2010) de Sofia Coppola, Zama (2018) de Lucrecia Martel y la ganadora del Óscar Moonlight (2016) de Barry Jenkins, en la edición que se hizo viral por el error que cometieron al mencionar como ganadora a La la land.

Mientras que en The Hollywood Reporter, coincidiendo con otros medios, agregan a Red Social con Jesse Eisenberg como Mark Zuckerberg y en Variety, a Lady Bird. Para The Guardian también es una de las mejores Érase una vez en Hollywood de Quentin Tarantino, Llámame por tu nombre, Vida privada, Philomena y la inquietante cinta indie Necesitamos hablar sobre Kevin. Para otros medios, Roma, La Doncella, Una separación, Gravity, Leviatán, Nebraska, El árbol de la vida, El gran hotel de Budapest, Ida, Lincoln y el ganador de la Palma de Oro de Cannes, Ladrones de tiendas. The Guardian ubicó incluso a Under my skin, Boyhood y 12 años de esclavitud, en los primeros lugares de las 100 mejores del siglo. En total, cinco películas(más Zama y Moonlight) de esta década están en los diez primeros lugares.

Los peores filmes

- Para THR: La trilogía 50 Sombras, la obra de Adam Sandler, a excepción de Uncut Gems, Vaqueros y extraterrestres, Esto significa guerra con Tom Hardy Chris Pine y Reese Witherspoon, “porque presentó lo mínimo profesional de estas tres estrellas”. Día de San Valentín con Bradley Cooper, Anne Hathaway, Julia Roberts y Jamie Foxx. Otros medios agregan a Scary Movie 5 y coinciden en mencionar a Abraham Lincoln: cazador de vampiros y Dark Phoenix. “Por cada una de estas películas, hay al menos otras 50 que podrían haber ocupado su lugar con la misma facilidad”, reseñó un crítico.