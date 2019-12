Netflix: TODOS los dramas coreanos que se estrenan este 1 de enero [VIDEO]

Los dramas coreanos se han ido ganando un espacio entre la comunidad latina, ya que muchas de sus entregas muestran historias novedosas y llenas de un carisma particular que atraen a miles de fanáticos, tanto en sus versiones clásicas como las modernas.

Y ahora con la venida de un nuevo año, Netflix presentará muchas más novedades para todos sus usuarios, e incluirá recientes títulos de los conocidos “doramas” en su catálogo, los cuales iniciarán desde el miércoles 1 de enero de 2020 y fascinará a los seguidores.

Por otro lado, la popular plataforma de streaming está apostando cada vez más con este tipo de series e incrementando su público objetivo. Por esta razón, traemos la lista de todos los dramas coreanos que llegarán para el siguiente año.

La novia del dios del agua

Cuando el narcisista dios del agua Ha-baek visita la tierra con el objetivo de encontrar unos objetos místicos y una piedra lo suficientemente poderosa que lo ayude a reclamar su trono, busca la ayuda de su sierva, quien resulta ser la psiquiatra Yoon So Ah, cuya familia está destinada a servir al dios del agua por generaciones, el único problema es que So Ah al inicio no cree en las palabras de Ha-baek y considera que Ha-baek está loco.

Porque esta es mi primera vida

Un drama que representa el significado del matrimonio en esta era y se profundiza en el significado de la familia a través del matrimonio. Nam Se Hee (Lee Min Ki) es un hombre soltero en sus 30. Él ha elegido no casarse. El tiene su propia casa pero está lleno de deudas.

Yoon Ji Ho (Jung So Min) es una mujer soltera en sus 30. Ella no posee casa y envidia a los que tienen una. Debido a problemas en su casa debe mudarse, sin embargo con su presupuesto es complicado. Ella empieza a vivir en la casa de Nam Se Hee. Se convierten en compañero de casa.

Contéstame 1988

Se centra en los últimos años de la década de los 80. Sung Deok-Sun es una estudiante de secundaria que ha vivido toda su vida en un barrio de Seúl donde compartió su niñez con sus cuatro mejores amigos varones y las familias completas de estos. Entre sus cuatro mejores amigos están: el presidente del consejo estudiantil, un jugador profesional de Baduk, un tipo con cara de serio y un estudiante amante de lo erótico.

Sálvame

Una mujer está rodeada por personas sospechosas entonces suavemente susurra ‘Salvenme (Save Me)’ en un oscuro vecindario, unos hombres desempleados la oyen y corren a salvarla. Ellos descubren que ella está atrapada en una especie de culto religioso y tratan de salvarla, pero luego son perseguidos por una serie de eventos de una horrorífica tensión que los hace preguntarse acerca de la psicología humana.

Pon tu nombre en alto

Unidos por las vueltas del destino, un médico de la dinastía Joseon y una cirujana superan los 400 años que los dividen mientras sanan y aprenden el uno del otro.