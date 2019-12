Doctor Strange 2: Kevin Feige afirma que la cinta tendrá consecuencias aterradoras

Desde que la secuela de Doctor Strange fue anunciada, los planes para la trama de la cinta parecen haber cambiado, y así lo confirmaría el presidente de Marvel. En un inicio, todo indicaba que sería la primera película de terror del UCM, pero esto parece haber dado un giro.

Durante una conversación en la New York Film Academy, Kevin Feige, explicó que a pesar de lo que se había dicho sobre Doctor Strange in the Multiverse of Madness, el filme no será exactamente una película de terror.

“Multiverse of Madness es el título más genial que hemos ideado, eso es algo que nos emociona. No diría necesariamente que es una película de horror, pero será una gran película del MCU consecuencias aterradoras en ella", comentó Feige.

Así, el director confirmaría que el próximo largometraje sí tendrá momentos aterradores. Completando su intervención, él también ofreció algunos ejemplos de lo que podemos esperar del director Scott Derrickson, quien regresará a la segunda aventura del hechicero supremo.

Dr. Strange 2

"Hay escenas de horror en Los cazadores del arca perdida que cuando era niño veía con los ojos cerrados o en el Templo de la perdición, o en Gremlins o en Poltergeist. Es divertido asustarse de esa forma, no de manera torturante o horrenda, sino de una forma que sea legítimamente espantosa, porque Scott Derrickson es muy bueno en eso”, finalizó el ejecutivo de la compañía.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness será una de las primeras películas de la fase 4 de la saga que verá de regreso a personajes que ya conocemos en un momento cronológico ubicado después de Avengers: Endgame y su gran final. La cinta tiene programado su estreno en mayo de 2021, por lo que pronto iniciarán las grabaciones y tendremos más novedades.