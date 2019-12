El último episodio de la saga “The rise of Skywalker” tomó muchas decisiones que cambiaron para siempre la historia de Star Wars. Entre muchos de las novedades está el polémico regreso del Emperador Palpatine.

Sin embargo, mucho del pasado de ese poderoso linaje de siths ha quedado en misterio e imaginario de los fansy. Por esto, Lucasfilm estaría planeando ampliar su historia en películas individuales.

Palpatine sw

Según el portal We Got This Covered, la cinta tendría como objetivo explorar a los descendientes de Palpatine y su último impacto en “The rise of Skywalker”.

El proyecto también contaría con la participación del actor Ian McDiarmid como el Emperador. De igual manera, no se descarta que Billy Howle encarne nuevamente a su hijo y Jodie Comer interprete a la esposa del último.

Una oferta tentadora potenciada por el miedo

Los fans creen que la película tendrá una estructura similar a las precuelas dirigidas por George Lucas. En estas, el cineasta relató el increíble origen de Darth Vader, conocido entonces como el jedi Anakin Skywalker,

Por el momento, no hay fechas de inicio de rodaje y mucho menos una aproximada fecha de estreno para el filme. Sin embargo, los seguidores de la franquicia esperan que sea una de las novedades para el 2021.

Palpatine en las viñetas

¿Quiénes son los Palpatine?

Una familia influyente del planeta Naboo tenía entre sus miembros a Sheev Palpatine. Él es un Señor Oscuro de los Sith que manipuló el sistema político de la República Galáctica hasta que se convirtió en Canciller Supremo y, eventualmente, el conocido Emperador Galáctico.