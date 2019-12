“Nueva York sin salida” combina dos factores importantes en el cine policiaco, el suspenso y la acción, protagonizada por Chadwick Boseman, conocido por su papel como Black Panther.

Quien interpreta a Andre Davis, un agente que está a cargo de la investigación de un devastador crimen que ha dejado a decenas de policías sin vida.

Ser policía implica mucha responsabilidad desde el día que se decide hacerlo. “Lo que me sorprendió fue el entrenamiento. Era una persona que no había disparado muchas armas. Me sorprendió ver cómo la policía tiene que hacerlo y cómo su enfoque en realidad se logra al ver un arma”, manifestó Chadwick.

Nueva York sin Salida - tráiler

El actor tuvo que comprender la realidad de la situación de un efectivo policial, se tomó muy en serio su personaje para llegar nuevamente a pantalla grande y cautivar a sus fans y espectadores.

Durante el rodaje el actor, Chadwick Boseman conoce a los efectivos desde otro punto de vista del entrenamiento para grabar la película “New York sin salida”. Es así como a través de la realidad de sus vidas, Boseman descubre el interés y gusto que tienen los policías por su profesión.

Nueva York sin salida narra que antes del amanecer, Andre Davis (policía) más conocido en el mundo de los super héroes como Black Panther debe evitar en memoria de su padre que los asesinos escapen. Por ello decide cerrar todo acceso y salidas para lograr cumplir su misión.

La película dirigida por los hermanos Joe y Anthony Russo, conocidos por producir Infinity War y End Game se estrena el próximo miércoles 01 de enero del 2020 en todos los cines a nivel nacional.