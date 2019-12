Tras el estreno de “Star Wars: the Rise of Skywalker”, Disney y Lucasfilm tomarán un pequeño descanso para empezar de cero con nuevos proyectos y explorar el universo de la saga Star Wars.

Según el último reporte de We Got This Covered, están seguros de poder estrenar una película por año a partir del 2022 de manera ininterrumpida por los próximos cinco o seis años.

El modelo de producción se asemeja con el que trabajaron desde el lanzamiento de “El Despertar de la Fuerza” en 2015.

Le siguieron Star Wars Rogue One (2016), Los Últimos Jedi (2017), Han Solo (2018) y el Ascenso de Skywalker (2019).

Lucasfilm

La decisión ha sorprendido a los fanáticos, quienes creen que dicho ritmo fue la razón de la estrepitosa cohesión de la última trilogía.

Si bien la saga tuvo cambios de director e ideas creativas contrarias, parece que el éxito de taquilla fue suficiente para que Disney ponga una tanda de nuevos proyectos en marcha.

Star Wars

El estudio tendría un plan de trabajo mucho más sólido y se enfocará en proporcionar una imagen completa y nada improvisada a la franquicia.

Lo cierto es que el cine no es el único medio por el cual Star Wars puede ofrecer nuevas historias a los fanáticos.

Star Wars: The Rise of Skywalker ya se encuentra en cines a nivel nacional. Foto: Lucasfilm

Ahora, los seguidores pueden disfrutar de proyectos independientes y más arriesgados en la plataforma de Disney Plus.

Por el momento, está disponible The Mandalorian, pero pronto debutarán series basadas en personajes conocidos de la saga galáctica.