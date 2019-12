Redacción Fama

La adaptación del clásico de Louisa May Alcott, Mujercitas (Little Women), que dirigió y escribió la nominada al Óscar por Lady Bird, Greta Gerwig, no solo llega cuando más se habla de feminismo sino que es una respuesta a la industria, ya que en plena gira promocional ha hecho que la crítica le pida a los miembros de la Academia “darse el trabajo” de ver la cinta para que la evalúen según su estética, guion y elenco, porque se trataría de una de las mejores del año, además de tener un discurso poderoso.

“Exquisitamente realizada. El aspecto visual, la partitura, el diseño de sonido, la escenificación, espléndida, pero realista. Inteligencia, emoción y buen gusto en completa armonía”, se sumó así vía Twitter el ganador del Óscar Guillermo del Toro.

Mujercitas llamó la atención desde que se confirmó su elenco: Meryl Streep sería la tía March; Laura Dern, ‘Margaret’ y las hermanas March: Saoirse Ronan, Florence Pugh, Emma Watson y Eliza Scanlen. La historia inició en el siglo XIX cuando a la autora le pidieron escribir un libro que ayude a formar a las mujeres con “sumisión, matrimonio y obediencia, en vez de autonomía y aventura”, según dice Elaine Showalter en su prólogo. La escritora, en sus treintas, aceptó, pero escribió evidentemente todo lo contrario, algo con lo que se identificó Greta Gerwig.

“No recuerdo cuándo leí la obra por primera vez, pero nunca he podido olvidar a la protagonista. Siempre supe quién era Jo March porque yo quería ser ella”, dijo la directora a GQ. En el tráiler, se ve a la protagonista tratando de convencer a un editor para que tome en cuenta su historia. Él le sugiere que no hay final si la protagonista no se casa. “Las mujeres tienen mentes y almas, además de corazones. Y tienen ambición, y tienen talento, además de belleza, y estoy tan harta de que la gente diga que el amor es todo para lo que una mujer es apta”, sostiene Jo.

Gerwig cuenta que los prejuicios los vivió en carne propia. “La escena inicial de Jo vendiendo su historia la he vivido. Una vez que tuve esa secuencia escrita, supe que iba a poder terminar el guion como yo quería. Centrar la historia en la autora fue mi meta porque la autora es Louisa, la autora es Jo, la autora soy yo”.

La pareja que ‘pelearía’ por el Óscar

Greta Gerwing vive con el director de Historia de un matrimonio (Marriage Story, otra favorita), Noah Baumbach. El cineasta ha reconocido la influencia que ha tenido la cineasta en sus historias. “Está más allá del consejo, es como las raíces”, explicó Baumbach a The Hollywood Reporter. Ambas películas tienen nominaciones en los Globo de Oro, en los premios de la crítica y posiblemente a los Óscar.

Gerwig ha dejado su carrera de actriz para centrarse en dirigir, escribir y dedicarle tiempo a su faceta de madre. “Acabo de tener un bebé y me gusta trabajar en casa”, sostuvo. Su estilo de cine es más similar al de Sofía Coppola, el feminismo está en sus guiones. “La admiro mucho. Creo que las dos somos conscientes del hambre que existe entre las mujeres. Hambre de ver en pantalla una verdad que se cuente desde una perspectiva feminista. Yo vivo en Nueva York, cerca de la universidad, y me encuentro con jóvenes que me hablan de su anhelo por historias diferentes. Las nuevas generaciones son mucho más sinceras en su lucha por hacer del mundo un lugar mejor para vivir”.

Sin embargo, la película y la directora no se salvan de críticas negativas. Principalmente de quienes le reclaman retratar “problemas” de gente privilegiada. “Es una obra maestra”, refuta el diario británico The Independent. Cuestión de perspectiva o cuestión de prejuicios.