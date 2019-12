Batman: Robert Pattinson afirma estar listo para las críticas negativas

Dejando de lado las críticas a las dos películas en las que Ben Affleck interpretó a Batman, los fans estaban muy descontentos con la elección de este actor para interpretar a uno de los superhéroes más queridos de todos los tiempos.

Es por ello que, Affleck decidió retirarse de su carrera como justiciero encapuchado y dejó paso a Robert Pattinson, conocido por su papel de vampiro en la saga Crepúsculo, que ya sabe que su camino a convertirse en Bruce Wayne tampoco va a ser fácil.

Durante la promoción de ‘El faro’, la última película del actor, la cual ha sido todo un éxito para la crítica internacional, Pattinson le confesaba a un medio internacional que después de haber protagonizado la saga de Crepúsculo, ya sabe perfectamente lo que es el linchamiento virtual. Lo que sucede ahora es que ya está preparado, y eso cambia su panorama.

Robert Pattinson como Batman: intervención fan

“Todavía recuerdo lo que es hablar de una película que genera tanta expectación. Con cualquier cosa que digas la gente está como: “Argh, idiota”. Y es como: “tío, todavía no he empezado ni el rodaje”. No hay peores críticas que las que yo me hago a mí mismo, así que no tengo por qué preocuparme de lo que digan los demás”, aseguraba Pattinson que, en tono de broma, confesaba que ya tiene un plan B en el caso de que The Batman le hunda su carrera como intérprete, “El porno. Pero el casero”.