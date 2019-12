You: grandes diferencias entre la segunda temporada de la serie y la novela

La temporada 2 de You llegó a su final y ha dejado desconcertado a sus seguidores por los límites insospechados a los que llegaría Joe Goldberg, un sociópata que hará lo que sea para lograr sus objetivos sin importar cuántos corazones rompa en el camino.

Pero también ha dejado al descubierto grandes cambios respecto a la novela original de la autora Caroline Kepnes. Si bien la primera temporada de la serie siguió casi al pie de la letra la historia original, la segunda temporada habría tomado otros rumbos que pocos pudieron notar.

La siguiente nota contiene SPOILERS. Si es que aún no ves la serie de Netflix, es mejor que dejes de leer. De lo contrario, adelante.

Delilah en la serie de Netflix

Profundidad en Delilah y Henderson

A los personajes de Delilah Alves y Henderson les agregaron características no presentes en el libro.

Por ejemplo, “el cuarto secreto” de Henderson no existía en el libro. En esa versión, Joe tenía la intención de matarlo a diferencia de la serie donde su muerte es más un accidente.

Por su parte, en la novela, Delilah no fue abusada sexualmente por Henderson ni fue la propietaria del edificio de apartamentos de Joe. Al contrario, ella era simplemente otra inquilina que no estaba tan vinculada a la trama.

Ni la novela se atrevió a tanto

Amy Adam ausente

Amy Adam brilló por su ausencia en la serie, puesto que en el libro sí tuvo un importante rol.

En la obra original, Joe la persigue hasta Los Ángeles después de que ella lo hiriera.

Luego que el show devolviera la vida a Candace, Joe se mudó a Los Ángeles en un intento de escapar de su ex. Sin embargo, hubo una referencia divertida de Amy Adam cuando Candace lo usa como un nombre falso para engañar a Forty.

Joe Goldberg y Love

El encuentro de amor

El encuentro de Joe Goldberg y Love fue muy diferente en el libro. En este, Joe la conoció mientras veía audiciones para uno de los proyectos de Forty.

No pasó mucho para que ambos se besaran, mientras que en el show iniciaron con un simple saludo y Joe intentó resistir la atracción que sentía por Love.

Ellie y Will

Al igual que el personaje de Paco en la primera temporada, el personaje de Ellie no existía en el libro. Asimismo, el personaje de Will también fue una adición. Al ver que Joe no estaba huyendo en el libro, no tenía ninguna razón para robar la identidad de alguien.

El papel de Fincher

En el bestseller, Fincher no logró salir con vida de sus múltiples encuentros con Joe, quien incluso viajó a México para asegurarse de que el tipo lo dejara solo.

Penn Badgley como Joe Goldberg

La muerte de Forty

En la serie, Fincher no solo sobrevivió, sino que fue él quien mató a Forty cuando tenía a Joe Goldberg en la mira con su arma.

En cambio, en el libro, Joe intentó matar a Forty, aunque al final lo atropelló un automóvil mientras cruzaba la calle en Beverly Hills.

Giros que nadie vio venir

El giro de amor

Originalmente, Love aceptó a Joe por quien era realmente. Ella estaba bien con sus tendencias asesinas, pero ciertamente no las compartía.

Pero la serie fue más allá al hacer que Love fuera incluso tan retorcida como Joe. Después de todo, ella fue quien mató a Dalila, no Joe.

El destino de Joe

Si bien el show termina con Joe Goldberg viviendo un vida suburbana con Love embarazada, el libro tomó un rumbo muy distinto.

En las páginas se ve que justo después de que Joe le propusiera matrimonio en Taco Bell, los policías aparecieron y lo llevaron preso.