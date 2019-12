You temporada 2 llegó y los fans ya han comenzado a compartir sus reacciones en redes sociales. Con el regreso de Joe Golberg, ahora llamado Will Bettelheim, quien también se sumó a la historia fue Candace, personaje interpretado por Ambyr Childers y ex novia del protagonista.

Pero con el paso de los capítulos descubrimos que los secretos son parte importante de la trama, así como también de los recuerdos de Joe.

CUIDADO CON EL SPOILER

You 2, ¿qué significa el final de la temporada?

Luego de que Candace cuenta la verdad de Joe y lo expone ante Love y el resto de los Quinn, ella termina la relación con él y empieza a salir con el ex amigo de su esposo fallecido.

Pero las cosas no quedan allí, cuando Candace creyó por fin atrapar a Joe y salvar a Love de convertirse en la próxima víctima de “Will”, resultó que la joven era peor que el propio Joe. Con el paso de las escenas nos esteramos que fue ella quien mató a Delilah para evitar que su relación acabara. Cuando Candace la lleva al depósito que tenía y ve la caja de vidrio con su amado a adentro, huye. Pero lo que no imaginó Candance es que al momento de acercarse a Love ella se voltearía y le cortara el cuello con una botella.

A su regreso, Love le cuenta la verdad de su pasado a Joe y le revela que fue ella que mató a Delilah. Ahora su plan está centrado en culpar a Ellie de la muerte de Henderson, mandar el mejor abogado de la familia Queen para liberarla, y hacer creer a todos que Delilah se suicidó.

En tanto, Forty, visitó al Dr. Nicky en prisión y confirmó que Joe no es tan amable como parece e intentó prevenir a su hermana, pero ella tenía otros planes. Joe y Love abandonan la boda para enfrentar a Forty. Mientras los hermanos discuten, Forty saca su arma y apunta a Joe, se escucha un disparo y todos piensan que Joe ha muerto, pero el disparo no cae en él, sino en Forty, el oficial que vigilaba a Ellie entró al lugar para evitar una “tragedia” y lo mató.

Libres de todo tipo de cargos, la segunda temporada de You termina con Joe y Love iniciando una familia , si bien todo parece felicidad, una nueva obsesión hace su aparición, la vecina.