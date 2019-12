The Mandalorian 1x08: fans furiosos por el cruel trato que recibió ‘Baby Yoda’ en el final [VIDEO]

Baby Yoda es uno de los personajes más queridos de Star Wars. Desde su primera aparición en la serie The Mandalorian ha robado el corazón de los fans y no ha dejado de sorprender por su gran control de la Fuerza para salvar a sus compañeros, más familia que equipo.

Por esto, el fandom de Star Wars ha prendido las redes sociales en protesta por el maltrato que sufrió el adorable personaje a manos de dos stormtroopers. Esto ocurrió en el octavo y último episodio de The Mandalorian, emitido por Disney Plus.

La siguiente nota contiene SPOILERS. Si es que aún no ves la cinta, es mejor que dejes de leer. De lo contrario, adelante.

Los fans han jurado muerte a los stormtrooper

Como se recuerda, Kuiil está llevando en brazos a Baby Yoda hacia la nave, luego que Mando, Cara Dune y Greef Karga fueron emboscados por Moff Gideon, el temible antagonista final, junto a decenas de Death Troopers y un batallón de Stormtroopers.

De pronto, los planes no salieron como el mandaloriano lo tenía previsto, pues dos stormtroopers lograron evitar que Kuiil escape con la criatura en la nave By 9 ABY. Una vez que acabaron con la vida del protector, tomaron bruscamente a Baby Yoda y no tuvieron reparo en golpearlo. Sin embargo, no les basto con un golpe.

Luego que los stormtroopers esperaran nuevas indicaciones, uno pregunta por la condición del bebé tras los dos golpes propinados por el otro soldado. Una vez que lo observa, procede a tocarlo, pero Baby Yoda lo muerde de inmediato y recibe un duro puñete directamente en el rostro.

Si bien algunos se lo han tomado con gracia, es innegable que fue difícil de ver tal acto de agresión hacia la pequeña criatura. No obstante, ambos soldados fueron asesinados por el droide IG-11 Y calmó la rabia de los fans.