Streaming: La revolución de la televisión

El 2020 ofrecerá un mayor catálogo de series y películas, luego del lanzamiento mundial de Apple TV y Disney+ este año. Las compañías se suman a la ya conocida revolución del streaming, que tiene como referentes desde hace años a Netflix, Hulu y Amazon. En Perú, HBO Max (en sociedad con Warner Bros. que integrará otras marcas) todavía no tiene fecha de lanzamiento, y Disney+ estaría disponible a fines de año.

El servicio de televisión por Internet no solo ha logrado sumar millones de suscriptores, sino que, ha sido una plataforma para referentes de Hollywood, y para la producción de contenidos originales, menos conservadores, espacios para la sátira política o hablar de la diversidad e igualdad. Netflix empezó a tener nominaciones con ‘House of Cards’, con Robin Wright y Kevin Spacey (después despedido al ser acusado de acoso sexual) como el corrupto político y futuro presidente de Estados Unidos; luego con ‘Orange is the New Black’, sobre la corrupción en las cárceles, la pobreza, el racismo y la población LGTB. Por eso, no fue sorpresa que para competir Apple hiciera su lanzamiento oficial con Steven Spielberg, Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, entre otros, como figuras de proyectos innovadores.

Witherspoon acaba de ser nominada al Globo de Oro por la serie ‘The Morning Show’. La historia contada desde los interiores de los sets de un programa de noticias inicia directo al corazón del movimiento Me Too: Al empleado, interpretado por Steve Carell, lo despiden por “mala conducta sexual”.

‘The Morning Show’, coprotagonizada por Jennifer Aniston, está nominada a mejor serie dramática. Reese, popular a inicios de la década por la taquillera Legalmente rubia y ganadora del Óscar por Walk the Line (2005), ya había iniciado como productora de contenidos, su primer gran éxito fue la ganadora de los Emmy ‘Big Little Lies’ por la plataforma de HBO Max.

En relación con HBO, el primer proyecto confirmado para el 2020 ha sido la precuela de ‘Game of Thrones’. La serie ‘House of The Dragon’ tendrá diez episodios y ha sido una cocreación de George R. R. Martin y Ryan Condal. Miguel Sapochnik y Ryan Condal serán los showrunners.“Es el primer proyecto de Sapochnik dentro de un amplio acuerdo con HBO en el que va a desarrollar y producir contenidos tanto para HBO como para HBO Max”, dijo la compañía.

Según lo anunciado en Estados Unidos, mientras Apple irá incorporando contenido progresivamente (ya tiene a Emily Dickinson como protagonista de ‘Dickinson’, una serie más juvenil y a Jason Momoa en ‘See’), la programación de HBO Max se trataría de 10 mil horas de contenidos y alrededor de 30 producciones originales.

Ningún nominado se transmite en señal abierta

El cinco de enero se conocerán las series ganadoras de los Globo de Oro, ninguna de las nominadas pertenece a la señal abierta. Netflix suma 17 candidaturas y HBO, 15. Hulu y Amazon Prime Video, cinco. Le siguen FX (4), Apple TV+ (3), Showtime (3), BBC America (2) y USA Network (1).

¿Cuánto cuesta? Netflix ofrece tres paquetes aproximadamente de entre S/ 20 y S/ 50 soles (varía en cantidad de usuarios); Apple ofrece una prueba gratuita de 7 días, “luego US$ 4,99 al mes”. Amazon tiene actualmente “un precio de lanzamiento de US$ 5,99 y de US$ 2,99 al mes durante los primeros seis meses”