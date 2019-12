Star Wars: revelan como Maz Kanata consiguió el sable de Luke en Episodio 7

Star Wars: The Rise of Skywalker es la película que cierra más de 30 años de historia de la saga galáctica y aún existen preguntas que no han sido respondidas, la cuales desesperan a los fanáticos.

Una de ellas es como Maz Kanata consiguió el sable de luz de Luke Skywalker en Star Wars Episodio VII: El Despertar de la Fuerza.

Esta respuesta se conoció gracias a la guía visual de la película, la cual desvela distintos detalles de la película dirigida por J.J. Abrams y en la que destaca el sable de luz.

Es en ese texto en donde se revela que pasó después que el arma jedi cayera al vacío en Star Wars Episodio V: El Imperio Contraataca.

“Originalmente la espada de luz de Anakin Skywalker, construida al comienzo de las Guerras Clon, este arma se creyó perdida en Ciudad Nube. Fue rescatada de las profundidades industriales de la colonia minera y finalmente encontró el modo de acabar en posesión de Maz Kanata”, se puede leer en la guía.

Guía visual de Star Wars.

Lamentablemente la información que brinda no es detallada como se creía, pero para algunos fanáticos es suficiente y quizá se pueda explorar esta historia en algún nuevo libro o cómic de la franquicia.