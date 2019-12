Ya ha pasado una semana del estreno de Star Wars: The Rise of Skywalker y los errores no se han hecho esperar. Los fans más meticulosos han estudiado con detenimiento la última entrega de la Guerra de las Galaxias y han encontrado un curioso error.

El Ascenso de Skywalker cierra la saga creada por George lucas en 1977 y nos muestra el viaje final entre Rey y Kylo Ren. Es precisamente estos dos personajes quienes protagonizan este grosero error. A continuación se detallarán secuencias con SPOILERS.

Tras derrotar al Emperador Palpatine, Rey toma parte de su fuerza vital y queda en un limbo entre la vida y la muerte. Ante esto, Ben Solo, quien abandonó su lado oscuro como Kylo Ren, usa su propia esencia para revivirla. Es ahí cuando los fans detectaron que se trata de una toma revertida.

Además de esto, también tenemos una en la que aparece Rey hablando con Kylo Ren después de ser revivido, aunque no se escucha ningún diálogo. Esta escena hace que parezca que se omitieran líneas enteras del guión para la versión final.

Star Wars: The Rise of Skywalker ya se encuentra en cines a nivel nacional. Foto: Lucasfilm

El Episodio 9 ha dividido a las opiniones de los fanáticos y críticos, quienes no la consideran como un buen final de saga. Por otro lado, en Rotten Tomatoes, debutó con un 56% de aprobación, siendo la más baja de todo Star Wars.

