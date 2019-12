Netflix: The Witcher superó a Stranger Things y Dark como mejor serie original según IMDb

The Witcher, la nueva serie de Henry Cavill y Netflix tiene dividido a la opinión general. Por un lado están los fanáticos, quienes consideran una entrega más que prometedora, mientras que por el otro, están los críticos especiales quienes no han quedado muy satisfechos.

Sin embargo, el portal web IMDb (Internet Movie Data Base) ha revelado que The Witcher es la serie mejor puntuada de todas las producciones originales de Netflix.

Desde su estreno, el pasado 20 de diciembre, The Witcher obtuvo un puntaje de 8.9, convirtiéndola en la serie original con mejor calificación de Netflix. Conforme pasaron los días, bajó a 8.8. Pese a ello, la serie de Henry Cavill se sigue manteniendo en el primer lugar.

Junto a The Witcher, se encuentran Black Mirror, Narcos y House of Cards. Las cuatro series comparten el mismo puntaje (8.8). Debajo de ellas están The Crown, Better Call Saul, Daredevil, entre otros. A continuación te dejamos la clasificación de IMDb.

- The Witcher: 8.8

- Stranger Things: 8.8

- House of Cards: 8.8

- Peakly Blinders: 8.8

- Narcos: 8.8

- Black Mirror: 8.8

- La Maldición de Hill House: 8.7

- The Crown: 8.7

- Daredevil: 8.6

- Dark: 8.6

Hace unos días, Netflix confirmó la segunda temporada de The Witcher.