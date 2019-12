Este año ya casi termina, y si algo nos dejará sin duda es una gran lista de series y películas para recordar, especialmente a los usuario de Netflix. Es por ello que la plataforma ha decidido cerrar el 2019 con una lista acerca de las mejores parejas del año.

Las relaciones de los contenidos del líder del straming no han pasado desapercibidas. De hecho, cada que nos hemos enganchado en la TV o el ordenador con alguna serie o largometraje ha sido porque vivimos a la par la ficción de alguna pareja protagonista.

Es el caso de ‘La casa de papel’, cuya última entrega giró entorno al rescate de Rio. Recordemos que Tokio y Río estaban juntos en una isla desierta hasta que se separan en busca de nuevos rumbos y por la impertinencia del uso de celulares satelitales logran dar con ambos atrapando así a Río y desencadenando lo que ya conocemos.

Así como en ‘La casa de papel’, hubieron otras parejas que calaron en los espectadores. Por ello Netflix publicó un vídeo donde se muestran a las mejores parejas de año de acuerdo a los indicadores de los usuario.

La mejores parejas del año según Netflix

Sabrina y Nick: El mundo oculto de Sabrina

Casey e Izzie: Atypical

Justin y Jessica: 13 Reasons Why

James y Alyssa: The end of the f***ing world

Grizz y Sam: The society

Tokyo y Río: La casa de papel

Eleven y Mike: Stranger Things

Omar y Ander: Élite

Monse y César: On My Block

Jodi y Jack: A mi altura