Actualmente la industria del cine ha cambiado y uno de los factores más determinantes es la implementación de nuevos contenidos que aporten en la inclusión de las minorias. Sin importar las cualidades estéticas de un filme, éste difícilmente será aceptado si no tiene diversidad en el amplio sentido, diversidad racial, cultural y sexual.

Es por ello que la última adaptación ‘Mujercitas’, libro de Louisa May Alcott , a pesar de haber tenido una buena recepción por parte de la crítica, no se ha salvado de ser acusada por algunos de no ser suficientemente diversa y de exaltar demasiado a los blancos privilegiados y heterosexuales.

La periodista Amanda Parris escribió para CBC Arts acerca de la cinta criticando principalmente en el hecho de que la serie ‘Anne with an E’, adaptación de las novelas de principios del siglo XX Anne of Green Gables, de Lucy Maud Montgomery, al ser llevada a la televisión había añadido diversidad que faltaba en la versión original, algo que no sucede con el largometraje protagonizado por Emma Watson.

“Siempre imaginé a Jo como una persona que tendría numerosos romances (¡quizás incluso uno con una mujer!) Y amistades con políticos y creativos. Como puerto de entrada para tantos recién llegados, la ciudad de Nueva York estaba llena de potencial para la aventura. Pero en Little Women de Gerwig, la vida de Jo en la ciudad todavía se limita a una casa, un lugar donde ella es tutora y escribe historias” mencionó la comunicadora.

Por otro lado, la escritora Cassie Da Costa señaló que “El último proyecto de Gerwig está posicionado para el mainstream, particularmente la corriente principal de personas que ahora simpatizan con los problemas e ideas de las mujeres. O permítanme ser específico: cuestiones e ideas de mujeres blancas, heterosexuales, de clase media y alta”.