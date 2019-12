The Mandalorian podría convertirse en una película

Baby Yoda podría aparecer en una película de Star Was, al igual que otras series que darían el salto a la pantalla grande.

El CEO de Walt Disney Company, Bob Iger, indicó que las series emitidas en la plataforma del ratón, podrían llegar al cine.

“Si. No lo veo solo como televisión, lo veo como una extensión de la narración de Star Wars”, dijo Iger a The Star Wars Show cuando se le preguntó si la televisión es una gran parte de la marca Star Wars en el futuro. “Lo que Disney Plus nos ha dado la capacidad de hacer precisamente eso, es llevar Star Wars a las personas de nuevas maneras, y traer Star Wars a las personas”.

Iger continuó: “No son los mismos lugares o los mismos personajes. Solo mira a Mandalorian. Si bien, obviamente, hay mucho compartido, hay mucho que es realmente nuevo, y eso me encanta".

La serie creada por Jon Favreau introdujo al mundo a su personaje innovador, conocido coloquialmente como “Baby Yoda”, así como a una serie de otros favoritos de los fanáticos originales, incluido su cazarrecompensas blindado titular (Pedro Pascal), ex rebelde El soldado de choque Cara Dune (Gina Carano), el jefe del gremio de cazarrecompensas Greef Karga (Carl Weathers) y Ugnaught Kuiil (Nick Nolte).

Debido a que la galaxia de Star Wars es amplia y su biblioteca de personajes casi ilimitada, The Mandalorian y otros programas de Disney Plus tienen el potencial de pasar a películas.

“Me encanta la capacidad de ser realmente agnóstico en términos de para qué plataforma se está haciendo”, dijo Iger. “Y podría ser, en el futuro, que un programa de televisión se convierta en una película y una película se convierta en una serie de televisión. No estoy haciendo ningún anuncio aquí o no, pero creo que es importante para nosotros ser agnósticos ", finalizó el presidente de Disney.