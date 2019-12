Es difícil pensar en Batman sin un Robin, aunque en el cómic Batman: Last Knight on Earth, lamentablemente, no quedan muchos.

Batman intentó reunir a los pocos héroes de DC, que quedaron vivos para enfrentarse a Omega, el gobernante tiránico de este mundo, pero pronto se enteró de que la gran batalla final ya había sucedido, y como resultado, ya habían perdido algunos de los suyos, incluido Robin, Tim Drake.

Si bien la pérdida es devastadora para Bruce, él sabe que tiene que montar un asalto, por lo que selecciona algunas armas para ayudarlos.

En ese punto, el equipo está listo para intentarlo, pero el traje mecanizado de Drake todavía está operativo, por lo que Joker lo usa bien

Como puede ver líneas arriba, la cabeza de Joker se coloca dentro del traje para convertirlo en el nuevo Robin, y la buena noticia es que en este mundo puede ser tan mortal como quiera.

Él usa las armas avanzadas del traje para ayudar a Batman y para vender realmente el nuevo papel, incluso ofrece algunos “Robin-ismos”, y creemos que hizo un trabajo fantástico.