You temporada 2 estrenó y los fans ya han comenzado a compartir sus reacciones en redes sociales. Con el regreso de Joe Golberg, ahora llamado Will Bettelheim, quien también se sumó a la historia fue Candace, personaje interpretado por Ambyr Childers y ex novia del protagonista.

Si viste la temporada 1, sabrás que la joven fue víctima de Golberg, luego que él descubriera que se hablaba con otro hombre. Tras romper la relación, ella sale del departamento, él la sigue y la deja inconsciente. Ambos terminan en un bosque, del cual Candace quiso escapar, pero Joe se lo impidió. Hasta aquí, él pensó que tras un golpe había muerto, pero, esto no pasó y ella regresó a tomar venganza.

SPOILER DE YOU 2

Tras los acontecimientos pasados, Joe llegó a la ciudad de Los Ángeles para comenzar una nueva vida, sin embargo, no todo saldrá de acuerdo con sus planes, pues volverá enamorarse, esta vez de Love Quinn.

You 2, tráiler oficial

Ya en una relación con la joven, ‘Will’ que dará vulnerable y expuesto, algo que le sirvió a Candace para ingresar una vez más en su vida. En el capítulo 5 de You temporada 2, vemos como Forty Quinn, hermano de Love, conoce a una joven y comienzan a salir, ella es Candace.

Tras encontrarse, él le pide conversar y ella acepta. En medio de la tensas reunión Candace le dice que ella juró vengarse de él que la mejor forma que tiene para hacerlo es advirtiendo a los Quinn sobre quién en verdad es ‘Will’.

Si bien Joe le pide que revele la verdad, ella dice que no es necesario, que lo hará en su momento. Tras eso se aleja y él queda pensando sobre su próxima acción.

En otra escena, ‘Will’, Love, Forty y Candace habla sobre la muerte de Henderson, que ahora pasó de ser un suicidio a un asesinato, y los pormenores del caso.

Candace, al sospechar que ‘Will’ tuvo algo que ver, le entrega a Forty el libro que escribió Guinevere Beck, él se asombra y entienden que la venganza de su ex empezó.

You temporada 2 ya está disponible en Netflix.