Los fanáticos de WOW siguen esperanzados de que algún día pueda llegar la secuela de la cinta Warcraft, sin embargo, eso parece que no sucederá. O al menos, no en un futuro cercano.

La primera entrega de Warcraft se estrenó en 2016, siendo un rotundo fracaso en la taquilla de Estados Unidos, pese a que en el resto del mundo le fue muy bien.

Warcraft no solo no la pasó bien en la taquilla, sino también en la crítica. Por ejemplo, en Rotten Tomatoes tiene un 28% de aprobación por parte de los expertos y un 77% por los fans. En Metacritics pasa algo parecido, los críticos le pusieron un 32 de nota, mientras que los usuarios un 8.2.

La primera cinta recaudó un total de 433 millones de dólares a nivel mundial, de los cuales solo 47 millones fueron en suelo americano. Poco más de un 10%. En otras palabras, un fracaso rotundo.

Warcraft

En entrevista, el director de la cinta, Duncan Jones, reveló los motivos del porqué no han llegado a un acuerdo con Universal para realizar Warcraft 2:

“Es un caso verdaderamente único. Nadie sabe realmente si se realizará una secuela en este punto. Y creo que nadie está listo para apretar el gatillo en un sentido u otro. Una de las cosas que probablemente ocurre con los estudios, es que te dicen que es muy fácil decir que no a las cosas. Es muy difícil decir que sí, porque es cuando te despiden. No te despiden por decir que no. Te despiden diciendo que sí. Y con una secuela de Warcraft, uno quiere apretar el gatillo”.

Duncan siguió expresando su sentir con respecto a la cinta: “Creo que tiene la mayor divergencia entre las puntuaciones de los fans y las críticas de cualquier película. Tiene esta división realmente extraña y obviamente, el lado financiero en los EE. UU.

No era lo que tenía que ser, pero sí lo hizo a nivel internacional. Es un caso único… Veremos qué sucede. Quizás en algún momento punto, alguien dirá: “¿Sabes qué?” Ganó tanto dinero en China. Vamos a hacerlo”. Y asuma que el internacional es lo que lo hará exitoso, pero todavía estoy esperando. Espero que lo hagan”.

Tras las palabras del director, es poco probable que Universal se atreva a realizar Warcraft 2. ¿Te hubiese gustado ver una secuela?