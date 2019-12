The Witcher inició con muchas expectativas, mostrando a Henry Cavill como el talentoso cazador de monstruos, tal fue su popularidad que alcanzó excelentes calificaciones entre los usuarios de páginas como IMDB o Rotten Tomatoes, y aunque antes del estreno de la serie, la empresa ya habría autorizado una segunda entrega, una nueva información indicaría que podría haber otra más.

A través de We Got This Covered, señala que la tercera temporada también habría tenido la confirmación de los encargados, además, fuentes cercanas al medio aseguran que The Witcher 3 ya ha sido aprobada por Netflix y que no sería nada inesperado, ya que la showrunnner del programa, Lauren Hissrich, declaró para Collider que aspira desarrollar siete partes más como mínimo.

“Es un baile delicado porque tienes que ser capaz de concebir hacia dónde vas. Las historias necesitan un final. Necesitan una dirección, pero también tienes que dejar espacio para que las cosas crezcan de forma orgánica y se desarrollen. Lo de las siete temporadas es hilarante. Estoy segura que en algún momento dije siete, pero también estoy segura de que podría escribir 20 temporadas. Continuaré escribiendo la serie tanto como me siga haciendo sentido escribir la serie. Eso significa hacerlo de forma orgánica, desde los libros y permitir a la historia fluir, pero también permitir a la historia terminar cuando tenga que hacerlo”, finalizó.

La primera entrega de The Witcher consta de ocho capítulos de aproximadamente una hora, logrando cautivar a los usuarios de la plataforma de streaming, aunque algunos críticos no quitan el hecho de mencionar que la serie incorpora personajes pocos relevantes y enfrentamientos innecesarios, lo que puede ir mejorando en las siguientes temporadas.