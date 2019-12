The Witcher: autor de las novelas alaba a Henry Cavill y lo compara con ‘Aragorn’ de “The Lord of the Rings”

El desempeño de Henry Cavill como Geralt de Rivia en la serie “The Witcher” ha sorprendido a todos, no solo por su parentesco físico sino también por el compromiso del actor con el personaje.

Uno de sus mayores seguidores sería nada menos que Andrzej Sapkowski, el autor de las novelas originales en las que se basó el show original de Netflix.

El elenco principal de la serie The Witcher

El escritor confesó que se encuentra muy contento con la apariencia final de Henry Cavill como Geralt. Asimismo, asegura que el actor personifica al brujo de tal manera que tendrá el mismo impacto que lo que hizo Viggo Mortensen como el rey Elessar en “The Lord of the Rings”.

“Es un verdadero profesional. Así como Mortensen le dio su rostro a Aragorn, así Henry se lo dio a Geralt, y así será para siempre”, fueron las palabras de Sapkowski.

Henry Cavill destaca por su actuación en The Witcher. (Foto: GQ Magazine)

El compromiso de Cavill con el papel también fue resaltado por el productor Tomasz Baginski, quien declaró que fue genial trabajar con un actor tan dedicado.

Además, aseguró que el actor pasó muchas semanas extras cerca del set para familiarizarse a todo lo relacionado con el mundo de “The Witcher”.

Henry Cavill recreó una de las escenas más populares de la historia y los fans se lo agradecen - Fuente: difusión

“Se trata de cómo se convirtió en Geralt, cómo abrazó a este personaje y, literalmente, se convirtió en este tipo”, destacó Baginski.

Así, Henry Cavill está decidido a dejar de ser encasillado como Superman, si bien aclaró que no tiene problemas en volver a vestir el traje del superhéroe para una futura película de DC.