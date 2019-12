The Mandalorian: final de la temporada revela la verdadera identidad del cazarecompensas

En la serie de Disney Plus, “The Mandalorian” es un título que no solo el protagonista ostenta, sino también la orden de famosos cazarecompensas.

Con la emisión del último episodio del show, el camino del pistolero solitario ha cerrado subtramas y ha revelado datos interesantes para el deleite de los fanáticos.

Los Mandalorianos tienen una reputación que cuidar

Así, los créditos finales del octavo episodio no solo estuvieron acompañados por aplausos sino también sorpresas. El verdadero nombre de Mando figurara como Din Djarin.

De esta manera, el halo de misterio que envuelve al protagonista parece diluirse cada vez más. Mientras tanto, los fans discuten si Mando deberá mostrar el rostro o no durante la segunda temporada.

"The Mandalorian" es la primera serie live action del universo "Star Wars". Foto: Disney Plus

Sobre el personaje, “es un pistolero genial, imperfecto, misterioso y solitario que evoca lo mejor de las películas de samurái y los westerns”, declaró Pedro Pascal, el actor que lo interpreta.

Asimismo, el actor afirmó que le encanta hacer a Mando más humano y accesible, lo cual es extraño porque está cubierto de armadura de pies a cabeza.

The Mandalorian es un personaje difícil de entender

“La idea es identificable. Todos estamos cubiertos de nuestra propia armadura y aterrorizados de quitárnosla”, finalizó el artista.

La serie The Mandalorian ha llegado a su fin por el momento y las críticas positivas no han parado de llover a la serie creada por Jon Favreau.

Lo halagos sostienen que con series como esta, ya no necesitan más películas de Star Wars las cuales han recibido el rechazo de los fans más exigentes de la franquicia.

Tras su éxito, el show promete regresar y expandir aún más el universo de Star Wars.