Todo indica que el escenario se tornará gris para Shaun y Carly después de los sucedido con Lea. Se acaba de publicar el primer adelanto de The Good Doctor y es más que evidente que la relación está pasa por un mal momento.

Los nuevos episodios retomarán la historia después del viaje de Shaun a Wyoming, donde alcanza un nivel de intimidad con su compañera de cuarto que no ha llegado a tener ni con su propia novia. Esto no significa que haya un rompimiento a la vista, pero sí que las cosas no andan muy bien.

En las imágenes recién publicadas se puede observar que el personaje de Freddie Highmore “lucha por procesar todas las implicaciones” de lo que significa seguir adelante en una relación. Además, parece que ha reflexionado al respecto y “hará lo que sea necesario para compensar a Carly”. Pero, no es el único problema que deben arreglar.

Carly cuestiona el hecho de que Shaun no confió en ella para acompañarlo en la visita a sus padres. En una anterior entrevista con un medio estadounidense, el productor de la serie, David Shore, aseguró los personajes tendrán una conversación acerca de este tema.

Por lo pronto, se tiene que esperar hasta el 13 de enero para saber qué ocurrirá entre la pareja protagonista.