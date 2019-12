Star Wars y Mujercitas lideran la taquilla mundial

Redacción Fama

A pesar de las críticas negativas, el universo galáctico cierra el 2019 con una de las películas más taquilleras: Star Wars: The Rise of Skywalker. La cinta dirigida por J.J Abrams ya superó los US$ 500 millones de recaudación, pero también, la última semana del año es auspiciosa para una propuesta distinta, la posible nominada al Oscar Mujercitas (Little Women) que se estrenaría en enero en Perú.

“La nueva foto de Star Wars de Disney y Lucasfilm terminó el miércoles con US$ 258.9 millones a nivel nacional (EEUU)y US$ 259.9 a nivel internacional para un total global de US$ 516.8 millones a medida que avanza hacia la marca de US$ 1 mil millones”, confirma The Hollywood Reporter.

En tanto, la adaptación del clásico de Louisa May Alcott que dirigió Greta Gerwig (nominada por Lady Bird) recaudó US$ 6.4 millones. “Un prometedor debut de cinco días de US$ 22 millones”, según los medios y “una historia que merece ser contada de nuevo a cada generación”, dijo la actriz Florence Pugh.

En la ‘foto’ de la última semana del 2019 tiene un lugar Uncut Gems de Josh Safdie y Ben Safdie; es esta la cinta con la que Adam Sandler parece querer saldar su ‘deuda’ pendiente. “Ofrece una actuación espectacular, en el extremo opuesto completo de la intropatía pasiva que interpretó en Embriagado de amor de Paul Thomas Anderson”, dice Variety.

La cinta lideró la taquilla del cine independiente antes de su estreno por Netflix. “Brilló a medida que se expandió en todo el país el miércoles, ganando US$ 5.9 millones para llegar al número 4 detrás de Star Wars, Jumanji 2 (US$ 12.6 millones) y Little Women”. Hasta el momento habría recaudado 21 millones.

En Estados Unidos, creen que las críticas no irán en contra de la taquilla liderada por Star Wars y que, en el primer jueves del 2020, seguirá inamovible. “The Rise of Skywalker no tendrá problemas para mantenerse en la cima de la tabla durante los cinco días de vacaciones. Basado en su desempeño del día de Navidad, la tienda de campaña podría recaudar hasta US$ 150 millones entre el miércoles y el domingo”.

Taquilla en Perú

Star Wars en Perú ha superado el millón de espectadores con El despertar de la fuerza (1 millón 543 mil 521), pero The Rise of Skywalker hasta antes de Navidad fue vista solo por 250 mil espectadores, por lo que estaría lejos de ubicarse en el llamado ‘club del millón’. Sin embargo, la cifra le bastó para quedarse en el puesto 1 ganando a Frozen 2. Uncut Gems (Diamantes en bruto) se estrenaría el 31 de enero por Netflix y el estreno de Mujercitas tiene como fecha tentativa el 23 de enero del 2020.