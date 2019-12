Star Wars: The Rise of Skywalker ya se encuentra en cines a nivel nacional. El Episodio IX marca el final de la saga creada inicialmente por George Lucas en 1977.

La nueva trilogía de Disney nos presentó a una nueva Jedi, Rey. Interpretada por Daisy Ridley, la nueva heroína se ha alzado como la más poderosa de todos los tiempos, incluso llegando a usar la Fuerza de una manera que los Skywalker nunca pudieron.

Sin embargo, no solo se alzó como la Jedi más poderosa de todas, sino también como el último Sith. A continuación detallaremos SPOILERS de la reciente cinta The Rise of Skywalker.

El Episodio IX nos muestra a Rey entrenando con la general Leia Organa. La Jedi se encuentra levitando usando su telepatía, se mueve con agilidad sobrehumana, lanza su sable de luz como bumeran, maneja trucos mentales como Qui-Gon Jinn y puede curar heridas mortales.

Para acabar con el Emperador, Rey usa dos sables de luz para detener sus rayos y volverlos en su contra, al mismo estilo del maestro Windu. Es en ese momento que ella absorbe la esencia y Fuerza de todos los Jedi que existieron en el pasado.

Sin embargo, también pudo convertirse en la Sith más grande de la galaxia. En primer lugar, Rey lucha contra su ser oscuro en los restos de la Estrella de la Muerte, vemos su lado oscuro cuando apuñala a Kylo Ren y también cuando pierde la calma, destruyendo una nave de la Primera Orden.

El Emperador Palpatine intenta convencer a Rey que lo mate, para que esta termine convirtiéndose en la Sith más fuerte de todos. Sin embargo, eso no sucede. La Jedi se revela ante su oscuro destino y decide permanecer en el lado de la luz, mata al Emperador, absorbiendo ambos lados de la Fuerza.

De esta manera, Star Wars: The Rise of Skywalker nos presenta a una Rey capaz de usar el poder de ambos lados y declarándose así misma una Skywalker. La Jedi más poderosa de todos acaba de aparecer.