Netflix: todos los estrenos desde el 1 de enero de 2020

Ya llega un nuevo año y con ello, Netflix renueva su catálogo con más interesantes series y películas, las cuales prometen estar al nivel de las expectativas de los fanáticos, mostrando cada vez más propuestas que hará emocionar a todos.

Y a través de la cuenta oficial de Twitter de la plataforma de streaming, se publicó una lista oficial con la renovación de algunas temporadas como Titanes 2, la tercera parte de El mundo oculto de Sabrina y Bojack Horseman Temporada 6 Parte B, la cual fue considerada como uno de las ficciones animadas más populares del año.

Pero, a pesar que hay otras series que fueron canceladas como en el caso de The OA o The Daybreak, otras simplemente han continuado hasta terminar completamente sus temporadas, así están Anne with an E o The Ranch, las cuales iniciaron con bajas esperanzas pero lograron retener la atención de los usuarios.

A continuación, mostramos la lista oficial de todas las series que podrán verse en Netflix desde el 1 de enero de 2020:

Mesías - 1 de enero

El Principito - 1 de enero

Anne with an E (Temporada final) - 3 de enero

Drácula - 4 de enero

Titanes (Temporada 2) - 10 de enero

AJ and the Queen - 10 de enero

Kipo y la era de los magnimales - 14 de enero

Sex Education (Temporada 2) - 17 de enero

Grace and Frankie (Temporada 6) - 17 de enero

El mundo oculto de Sabrina (Parte 3) - 24 de enero

The Ranch (Temporada Final) - 24 de enero

Alex Fernández: El mejor comediante del mundo - 28 de enero

Diablero (Temporada 2) - 31 de enero

Bojack Horseman (Temporada 6 Parte B) - 31 de enero