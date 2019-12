Desde que la cuarta entrega de la icónica saga de Matrix fue anunciada, los fanáticos no han hecho más que pensar qué rumbo tomaría la historia.

El regreso de Keanu Reeves como Neo también ha sido alegría para todos sus seguidores quienes no ven a otro actor encarnando al personaje. No obstante, Laurence Fishburne podría no volver a interpretar al enigmático Morpheus. En el mejor de los casos, sería reemplazado.

Matrix 4 tendría dos películas confirmadas. Créditos: Composición

Hace poco se dio a conocer que el actor que interpreta a Manta Negra en “Aquaman”, Yahya Abdul-Mateen II, forma parte oficial del elenco y su papel será significativo. Sin embargo, su rol se mantiene aún bajo resguardo.

Las teorías en torno a la nueva historia no se hicieron esperar y hay quienes aseguran que un joven Morpheus aparecerá en escena y será interpretado por el actor.

Morpheus es uno de los personajes principales de la franquicia

No solo se trataría de cortas apariciones, sino que ocupará gran parte del metraje por lo que algunos creen que los flashbacks serán recurrentes en la última entrega de la saga, Matrix 4.

El resto del elenco del filme lo completan Neil Patrick Harris, Jada Pinkett Smith, Jonathan Groff, Toby Onwumere y Jessica Henwick.

Actor ya leyó el guion de la película y ha quedado sin palabras - Fuente: Difusión

Por el momento, los detalles de la trama se mantienen en secreto y es probable que Warner Bros mantenga las expectativas de los seguidores de la saga.

Asimismo, los fanáticos esperan que Matrix 4, dirigida en solitario por Lana Wachowski, empiece su rodaje a principios del 2020.

La película tiene previsto llegar a los cines el 21 de mayo del 2021, fecha nombrada como “el día de Keanu Reeves”, porque tanto John Wick como Matrix se estrenarán en paralelo.