En algún momento, los fans de Grey´s Anatomy pensaron que algunas parejas eran un tanto extrañas, como los hermanastros Jackson Avery y Maggie Pierce. Otras parejas en el programa fueron odiadas por los fanáticos, como la pareja del siempre sórdido Mark Sloan y la esposa de su mejor amigo, Addison Shepherd. Sin embargo, cada una de ellas resultaban interesantes.

Este no es el caso de Nico y Levi, quienes a pesar de tener algunas escenas conmovedoras, no están lo suficientemente desarrollados como para hacer que el romance resulte acogedor. Aunque el personaje de Levi es entrañable, depende demasiado de los tropos nerd, sin los cuales puede caer completamente.

Por otro lado, Nico lleva el término no desarrollado a un nivel completamente nuevo. Su personaje prácticamente no tiene momentos propios, aparte de cuando se le muestra usando sus habilidades coreanas para traducir para un paciente. Nico no tiene mucho tiempo frente a la pantalla y funciona principalmente como un dispositivo en la historia de Levi, que de por sí es solo un personaje secundario.

La frustración con Nico se extiende más allá de su desarrollo limitado. Un usuario de Reddit mencionó que “Nico es básicamente un recorte de cartón para caminar en este momento”. Mientras que una fan en Twitter escribió que “Nico en Grey’s es tan aburrido y molesto y no tiene ninguna emoción cuando habla de traer de vuelta a Callie y Arizona por la hermosa historia de amor gay, nico y levi son tan meh”.

Queda claro que, aunque Levi ciertamente tiene más personalidad que Nico, los fanáticos quieren mucho más de la primera pareja gay del programa.