Gadot lleva al cine ‘novela ‘prohibida’

Gal Gadot se asoció con Keshet International para la adaptación de una novela que fue prohibida en las escuelas por el Gobierno israelí, debido a que hablaba de un romance israelí-palestino.

“La estrella de Wonder Woman y su esposo, Jaron Varsano, coproducirán la película con Keshet Studios a través de Pilot Wave, la productora que la pareja fundó juntos”, dice Variety. El proyecto se basa en la controvertida novela hebrea del 2014 Borderlife, de la autora israelí Dorit Rabinyan, que Random House publicó como Todos los ríos del mundo.

La novela elegida por la actriz israelí cuenta la historia de una compatriota suya y un hombre palestino que se encuentran en Nueva York y se enamoran. Ambos ocultan su romance a sus amigos y familiares mientras luchan por llegar a un acuerdo con su relación.

El libro desencadenó en polémica en Israel cuando el ministro de Educación de derecha, Naftali Bennett, lo prohibió de las listas obligatorias de lectura escolar en Israel en 2015. “Irónicamente, la prohibición le dio al libro un gran impulso de ventas en el país”, hasta que se convirtió en un best seller.

En este momento, Gadot está en Israel tomando un descanso entre el rodaje de una nueva adaptación de Death on the Nile de Agatha Christie con Kenneth Branagh y Red Notice con Dwayne “La Roca” Johnson.

El primer proyecto de Pilot Wave está programado para ser un thriller histórico protagonizado por Gadot como Irena Sendler, quien salvó a miles de niños judíos en el Holocausto. Pero Keshet no reveló si Gadot tendría un papel protagónico en la adaptación de All the Rivers.