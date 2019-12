Después de mucho tiempo de espera, al fin se estrenó la segunda temporada de You, la serie original de Netflix que está generando bastante expectativas entre los usuarios de la popular plataforma.

El drama protagonizado por Penn Badgley, fue basado en la novela homónima de Caroline Kepnes, cuyo protagonista llamado Joe, es un librero que se obsesiona con Beck y comete cientos de atrocidades, entre ellos muchos asesinatos para estar a su lado.

Tráiler de You 2

¿Qué pasa en la temporada 2 de You?

Los diez episodios de la serie muestran al psicópata obsesivo y criminal librero mudándose a Los Ángeles para cambiar de identidad, luego de los delitos cometidos con Beck, sin embargo, su verdadera esencia no tardará en salir cuando conozca a su nueva víctima, Love, interpretada por Victoria Pedretti de La maldición de Hill House.

Poco después de dejar New York y de matar a su amada, Joe cambió su nombre a Will Betterlheim, pero no imaginó que se encontraría con Candace, su ex novia y mujer que pensó que había asesinado. Ella podría ponerle las cosas difíciles al protagonista por los homicidios cometidos a Beck, Benji Ashby III y Peach Salinger.

El desarrollo del programa irá avanzando en una relación entre Will y Love, y como ella pareciera comprenderlo y amarlo de verdad, generando entre los dos, un único romance, el cual Candace, se encargará de destruir para vengarse de la muerte de las víctimas.