Franquicias terminan, otras inician. Este es el caso de “Star Wars” así como “The Witcher”, de las cuales nadie ha podido dejar de hablar en los últimos días tras sus respectivos estrenos.

Tampoco parece que esto llegue a suceder pronto, porque tras el retiro de Mark Hamill como Luke Skywalker en “Star Wars: The rise of Skywalker”, el actor ha expresado su interés por encarnar a un famoso personaje de “The Witcher” en su segunda temporada.

vesemir the witcher

Se trata nada menos que de Vesemir, el brujo más viejo y experimentado de Kaer Morhen, antigua fortaleza donde solían formarse los brujos de la Escuela del Lobo.

El personaje es lo más cercano a una figura paterna para el protagonista Geralt de Rivia y los otros brujos de la obra original.

Vesemir the witcher tres

“Estoy de acuerdo en que podría y debería ser interpretado por mí”, declaró el actor luego que el portal IGN le preguntará sobre la posibilidad de interpretar al conocido Brujo.

A través de sus redes sociales, el actor enfatizó en que no conoce de qué trata [The Witcher], pero sabe que nadie le ha pedido que interprete a Vesemir. Al menos, no hasta ahora.

“Llama a mi agente”, fueron sus últimas palabras al respecto. Tras estas declaraciones, los fanáticos de “The Witcher” están decididos a hacer eco sobre el soñado cast y esperar que Netflix lo fiche para la segunda temporada de la serie.