The Witcher: Anya Chalotra rechazó dobles para las escenas de adultos [VIDEO]

La primera temporada de “The Witcher” hechizó a la audiencia y crítica tras su debut en Netflix. La serie, protagonizada por Henry Cavill, ha sido elogiada por sus escenas de acción, la producción y el personaje de Geralt de Rivia.

Pero eso no es todo. Si bien Cavill ya cuenta con un nombre en Hollywood, las dos actrices co-protagonistas también han robado la atención de todos los seguidores. Se trata de Anya Chalotra y Freya Allan, quienes interpretan a Yennefer y Ciria respectivamente.

Chalotra declaró que estar muy comprometida al momento de realizar las escenas de acción e incluso las que incluyen relaciones sexuales sin ningún tipo de censura.

“Solo usé dobles para la primera escena de sexo porque me di cuenta que no me sentía cómoda con que nadie más fuese Yennefer”, explicó la actriz tras aclarar que todo es parte de la actuación.

Yennefer, una femme fatale

Así, decidió que ella misma se encargaría del resto de escenas, las cuales implican solamente semidesnudos.

“Si íbamos a hablar de las escenas de sexo, sería de cómo podría ser la mejor forma de rodarlas para que yo me sintiese cómoda”, aseguró Chalotra.

Yennefer de Vengerberg es un personaje que nunca desperdicia una oportunidad

A su consideración, todas las escenas del show que implican desnudos están más que justificadas. “Realmente servían al desarrollo de la historia y que realmente eran necesarias”, finalizó.

Ahora que los ocho episodios de la serie fueron lanzados de una tanda a Netflix, a los fanáticos les queda esperar noticias sobre la segunda temporada de “The Witcher”.

Aseguran que uno de los focos principales de la nueva temporada será la relación entre Geralt de Rivia y Yennefer de Vengerberg.