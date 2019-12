Pareciera que las historias fantásticas medievales no se harán en falta para los fanáticos de “Game of Thrones”. Netflix no se conformaría solo con el éxito de su serie exclusiva “The Witcher” protagonizada por Henry Cavill.

En sus planes, la plataforma líder de streaming apunta a adaptar la saga de videojuegos de Nintendo: “The Legend of Zelda”, una de las más populares de todos los tiempos.

Zelda anime

Según reveló The Wall Street Journal, la serie será para toda la familia, ya que no tendrá sangre o violencia explícita como “Game of Thrones” sino que será más alegre y amigable tal cual la saga de “El Señor de los Anillos”.

De otro lado, el StudioGhibli.fr adelantó que se tratará de una serie animada, la cual contaría con un estilo de animación distinta por cada temporada. Un rumor que cada vez cobra más fuerza.

Zelda videojuego

Es decir, la Temporada 1 estaría basada en Ocarina of Time y Majora’s Mask, por lo que lucirá como la serie de Castlevania.

La segunda temporada se enfocará en A Link to the Past y Link’s Awakening, así que tendrá un estilo como el de Ralph Bakshi (Fritz the Cat).

Por último, la Temporada 3 se centrará en Wind Waker, Phantom Hourglass y Spirit Tracks. Por tal motivo, se verá como una película del Studio Ghibli.

zelda versiones

Por el momento, el show se encuentra en las primeras etapas de desarrollo y Netflix está buscando al escritor que adapte la historia.

Por esto, aún se desconocen más datos del ambicioso proyecto de la plataforma. A los seguidores de la franquicia solo les queda esperar pacientemente a que el show entre a producción y se desvele más información.

Cabe recalcar que Nintendo es una empresa muy protectora con sus productos, pero al mismo tiempo planea expandir aún más su mercado. Los miles de fanáticos esperan que las pláticas con Netflix terminen a buenos términos.