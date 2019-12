Hollywood tiene una obsesión con el mercado asiático en los últimos años. Esto se debe a que si una película tiene éxito en Asia significa conseguir millones de dólares en taquilla debido a la densidad de la población.

Aunque hay ocasiones en que lo han conseguido, hay veces en que los choques fueron una razón suficiente para que una película no triunfe en taquilla.

Star Wars: The Rise of Skywalker es una película que emociona a más de uno en este lado del planeta, pero no parece ser así en China.

Los resultados son contundentes, 'El ascenso de Skywalker' quedó en tercer lugar de los rankings chinos detrás de dos producciones locales como 'Ip Man 4: The Finale' y 'Sheep Wiyhout a Shepper', película con temática de suspenso

La película de artes marciales 'Ip Man 4', dirigida por Wilson Yip cuenta como el mentor de Bruce Lee viaja a Estados Unidos, donde su alumno ha alterado el orden local al abrir una escuela dedicada a la rama del deporte del Wing Chun.

'Ip Man 4' acumuló unos 43 millones de dólares, lo que es aproximadamente el 45% del total de la taquilla nacional. En segundo lugar, 'Sheep Without a Shepper' obtuvo 22,3 millones de dólares, para un total de 77 millones en 10 días.

Mientras que, 'Star Wars: The Rise of Skywalker' tuvo el peor estreno de la franquicia en China y cerró su primera semana en las carteleras del país asiáticos con 12,1 millones de dólares, una cifra muy alejada de lo esperado por Disney y Lucas Film.

Sin embargo, la película dirigida por J. J. Abrams alcanzó los 175 millones de dólares en la taquilla mundial después de su primer fin de semana en las salas de todo el mundo.