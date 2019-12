Incluso meses después de su lanzamiento en los cines, los fanáticos de Marvel todavía están obsesionados con cada fotograma en Avengers: Endgame y, a veces, eso lleva a encontrar fallas.

Todos sabemos que los efectos visuales se encuentran entre las partes más lentas de la moderna producción cinematográfica de gran éxito, y hasta cierto punto se esperan algunos errores, lo que probablemente sea la razón por la que tardó tanto en detectarse.

Un espectador con ojos de águila en Reddit vio una instancia desde el final de la película, cuando Thanos chasquea los dedos antes de que Iron Man se sacrifique por el bien del universo.

Como puede ver en la publicación a continuación, los dedos en el guantelete de Thanos no se mueven como deberían. La parte inferior de los dedos se engancha en la palma de la mano cuando él chasquea los dedos.

Naturalmente, este tipo de error no cambia las reglas del juego para la película más taquillera de todos los tiempos, ya que un comentarista respondió sarcásticamente: “Literalmente imposible de ver. El UCM realmente se me ha caído en estos últimos días".

A pesar de estos errores en la película, Avengers: Endgame ha sido elegida para el Oscar por en la categoría de Mejores Efectos Visuales.

Antes de la votación final sobre los nominados en la categoría, Endgame se enfrenta a grandes películas como The Irishman, Gemini Man, Cats y Star Wars: The Rise of Skywalker.

Avengers: Endgame también está preseleccionado en la categoría mejor soundtrack original para el compositor Alan Silvestri.