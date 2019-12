Star Wars: Nueva serie de Disney exploraría el origen de Darth Maul

Desde la breve aparición de Darth Maul en Han Solo: una historia de Star Wars, los fans han quedado con ganas de saber más sobre el origen del personaje. Una situación de la que, de acuerdo a algunos medios en Estados Unidos, ha sido tomada en cuenta para la nueva serie que sería estrenada en la plataforma de Disney Plus.

No es de extrañar que Lucasfilm, fiel a su estilo, no haya querido revelar nada sobre lo que se abordaría en esta nueva serie. Pero ha transcendido que esta no sería la única aparición del aprendiz de Darth Sidious en las producciones que prepara Disney. Y es que existe una gran posibilidad de que también forme parte de la serie de Obi-Wan Kenobi. Aunque aún se desconoce el tamaño del rol que vaya a tener.

La serie del villano favorito de los fans aún se encuentra en desarrollo, pero se considera hacer uso de flashbacks para conocer el camino que recorrió Darth Maul hasta convertirse en el experto en combate del Episodio I. Además, en relación al contexto en que estaría ambientada la serie, se especula que correspondería a algunos años después de Han Solo: una historia de Star Wars.

Mientras tanto, Ray Park, actor que da vida al aclamado villano del Episodio I: La Amenaza Fantasma, ha mostrado en repetidas ocasiones su interés en formar parte de futuros proyectos del universo Star Wars. “Si el personaje estuviera de vuelta, yo tengo muchas de ideas sobre lo que me gustaría hacer con él”, explicó el actor a la revista Forbes durante el estreno del a película de Han Solo.