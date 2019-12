Cristo gay: es navidad y Porta dos Fundos no tuvo mejor idea que organizar un intercambio de regalos

Desde que Netflix y Porta dos Fundos se unieron para el especial navideño, los cortos de la compañía son una constante polémica. La sola idea de tener a un ‘Cristo gay’ ha enfurecido a los millones de seguidores quienes consideran los contenidos como una verdadera falta de respeto.

Es probable que lo que se observa en ‘The First Temptation of Christ’ sea provocador, el contenido es bastante sugerente en ocasiones y da pié a una serie de interpretaciones que no siguen la línea que se supone, representa Jesús. Sin embargo, al ser esta una comedia, el uso de la sátira no es una novedad por lo que no debería tomarse en serio.

Hasta el momento, y a pesar de que hay millones de firmas solicitando que la plataforma de streaming cancele la producción, esta viene trabajando y haciendo noticia sin cansancio. Es así, que decidieron celebrar la navidad de una manera muy curiosa, nada más y nada menos que con un intercambio de regalos.

De esta manera bastante contemporánea, el amado y odiado ‘Cristo gay’, intervino en el evento con actitudes incómodas y exasperantes. Marcando aún más un estereotipo entorno a las polémicas por la sexualidad del personaje.