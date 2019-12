Uno de los puntos de Star Wars: The Rise of Skywalker, durante la primera media hora, fue desacreditar todo lo realizado en el Episodio VIII: The Last Jedi. Y no solo los momentos y hechos, sino también, los personajes.

Uno de ellos fue el de Rise Tico, interpretado por Kelly Marie Tran, quien había sido víctima de cyberbulling durante las dos entregas anteriores. Es por ello que su personaje fue casi inexistente para la última entrega de Star Wars.

El personaje de Rise Tico se estuvo construyendo desde el Episodio VII: The Force Awakens, sin embargo, se ganó el repudio y odio de los fanáticos, por lo que en Lucasfilm no tuvieron mejor idea que terminar de borrar su existencia. Incluso la actriz decidió eliminar sus publicaciones de su cuenta de Instagram.

Días antes que se estrené el Episodio IX, Kelly Marie Tran compartió en una entrevista para Entertainment Weekly las impresiones de su personaje en la cinta, llegando a declarar que se sentía orgullosa de sus escenas con Daisy Ridley, Rey.

“Creo que es realmente genial que estén incluso en escenas juntas porque en” Jedi “no estábamos juntas en ninguna escena. Fue realmente genial tener energía femenina en el set. Desearía poder contarte más, pero estoy realmente emocionada de que la gente vea a Rose y Rey interactuar. Ambas tienen el objetivo de luchar por las cosas en las que creen y las personas que aman”.

Al final, decidieron borrar estas escenas para el formato final que se vio en pantalla gigante, por lo que su importancia quedó completamente anulada.

¿Estás de acuerdo con lo que hicieron con su personaje en Star Wars: The Rise of Skywalker?