Scarlett Johansson, la estrella de la década

Scarlett Johansson creció en los sets de Hollywood. Tenía nueve años cuando grabó su primera película, North, dirigida por Rob Reiner. Ser considerada una actriz revelación llegó unos años después, con Manny y Lo y luego con The Horse Whisperer. Esta temporada, a sus 35 años, estaría cerca de su primer Óscar y es llamada la actriz “más taquillera” y “rentable” de la industria (la suma de sus filmes llega a $13 mil millones). Este año ganó $53 millones.

La década la inició ganando el Tony por la obra de teatro ‘A View from the Bridge’. Ese reconocimiento, su enorme talento y sus buenas elecciones para combinar un personaje de franquicia con dramas potentes parece, al fin, haber opacado las portadas que le recordaban que fue elegida “la más sexy”. “No soy sexy. Estoy convencida de que en unos años cambiaré, no seré interesante para nadie y no me reconocerán de esa manera”, decía en el 2012. En la década pasada, Times titulaba “El símbolo sexual reacio” a una entrevista en la que se decía que la actriz, entonces de 24 años, estaba esperando la siguiente década.

Taika Waititi, su director en la satírica Jojo Rabbit (2019), ganadora del Festival de Toronto y nominada al Globo de Oro, declaró que como actriz ella “ha hecho más y más en esta década” (mientras la Asociación de Críticos nombraba a Kristen Stewart como la mejor).

Podría ser la mejor o no, según sus críticos, porque a lo largo de diez años, varias actrices han alcanzado premios en TV y cine por apuestas arriesgadas, incluso como productoras. Como Reese Witherspoon, quien cansada de recibir guiones poco interesantes dio un giro a su carrera con la premiada Big Little Lies de HBO, que además produce y protagoniza. Johansson confirma que es una actriz versátil y su estatus de estrella como Natasha Romanoff (Black Widow) y con Marriage Story, la película que la llevaría al Óscar después de 25 años en el cine. Salvo que se imponga Renee Zellweger y su versión de Judy Garland. “Trabajé muy duro durante mucho tiempo. Quizás este sea el resultado de eso”, dijo a Vanity Fair. Su nombre está desde el 2012 en el Paseo de la Fama.

Brecha salarial

Al menos en Marvel, marcó un precedente tras exigir-según los medios estadounidenses- ganar lo mismo que los protagonistas masculinos. Así, el próximo estreno Black Widow (o Viuda Negra) le costó a Marvel 15 millones de dólares como salario para la actriz, quien con esa marca rompía con la gran brecha salarial que existía entre mujeres y hombres.

La primera opción fue Emily Blunt, pero tras problemas con las fechas, Johansson que estaba decepcionada, se quedó con el papel. “No soy de las que guardan rencor ni nada. Estaba súper emocionada. Me encontré con Jon (Favreau, el director) nuevamente, y tuvimos una conversación divertida sobre cómo no me había elegido”, recordó. Cree que Black Widow podrá “elevar el género” y ser una película inspiradora.

La activista amiga de Woody Allen

Tras las decenas de acusaciones contra el productor Harvey Weinstein, Johansson ha sido una de las actrices que impulsó el movimiento Time’s Up (contra el abuso y acoso sexual). La intérprete asistió a la Marcha de las mujeres (2018) en Nueva York y durante su discurso cuestionó a su colega James Franco, también acusado.

Pero carga una pesada mochila: ser amiga de Woody Allen. El cineasta que la dirigió en Match Point, Scoop y Vicky Cristina Barcelona volvió a ser acusado por su hijastra de abuso sexual. Y aunque actrices como Ellen Page dijeron “nunca más” a ser dirigidas por él, Johansson lo defendió. “Él mantiene su inocencia y yo le creo”, dijo a The Hollywood Reporter recibiendo una ola de críticas. Hace unos días, aunque más conciliadora, sostuvo: “Yo no me dedico a la política y por eso no puedo mentir sobre lo que siento respecto de algunos temas. Yo no quiero tener que censurarme a mí misma, o calibrar qué digo o qué pienso. Aunque a veces me he sentido más vulnerable por dar mi opinión al respecto, creo que es peligroso no hacerlo por miedo a la respuesta visceral. Eso no es nada progresista. Más bien me da miedo”, sostuvo haciendo temblar a sus relacionistas públicos en plena campaña a los Óscar.