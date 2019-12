Una de las cintas más esperadas de DC llegan con The Batman, que será protagonizado por Robert Pattinson, quien asegura que las grabaciones empiezan en enero y estará muy sumergido en su papel.

El largometraje promete dar una de las mejores adaptaciones del Caballero Oscuro y narrará una aventura como nunca se habría visto antes, explorando así un aspecto del superhéroe no antes mostrado en la pantalla grande.

Y por tales expectativas que está generando The Batman, el actor declaró para The Guardian que si la película no obtiene los resultados esperados ha decidido dejar el mundo del cine para dedicarse a la pornografía.

El medio habría preguntado al artista cuál sería su segundo plan en caso la cinta no funcione, ante esto, Robert Pattinson bromeó diciendo que se entregaría al porno, en específico a uno llamado “art-house porn”, el cual está en torno a un enfoque más artístico.

Aunque la estrella lo habría mencionado con humor, nada quita de lado que el actor no tendría problemas en explorar su carrera en otros aspectos artísticos. Por otro lado, confesó que aceptó interpretar al Caballero de la noche porque siente una conexión especial con él.

The Batman se estrenará el 25 de junio de 2021 y contará con la presencia de Zoe Kravitz como Gatúbela, Jeffrey Wright como el comisionado Gordon, Paul Dano en el papel de el Acertijo y Andy Serkis, encarnando a Alfred Pennyworth.