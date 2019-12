La navidad llegó otra vez y como cada año la familia aprovecha para reunirse. Sin embargo, posterior a la noche buena, donde la cena y el brindis nos dejan agotados, lo único que buscamos es relajarnos con nuestros seres queridos. Una manera de hacerlo es compartiendo las tradiciones familiares viendo una buena película.

Por ello hemos recopilado 5 títulos que, aunque no son las clásicas cintas navideñas, son perfectas para verlas rodeados de buena compañía. Algunas ya las conoces, pues si has vivido parte de tu infancia en los 90, seguro que los has visto alguna vez. También tenemos un par de estrenos, pero lo más importante es que todas las recomendaciones las podrás encontrar en Netflix.

Daniel el travieso (1993)

La Sra. Wilson acepta hospedar al pequeño Daniel en su casa mientras los padres del chico están de viaje. La pobre Sra. Wilson no imagina el problema que acaba de crearle a su malhumorado esposo.

Películas clásicas para esta navidad

Matilda (1996)

Una niña desarrolla una capacidad mental extraordinaria, a pesar de sus padres descuidados y de una directora abusiva.

Stuart Little (1999)

La familia Stuart adopta al pequeño ratón llamado Stuart al que consideran como a su hijo. Mr. y Mrs. Little están encantados con la manera de ser de Stuart, pero su hijo mayor, George, no sabe qué hacer con su nuevo `hermano’ y el gato de la familia, Snowbell, improvisa un plan para echar a Stuart

Charlie y la fábrica de chocolate (2005)

William “Willy” Wonka es un personaje de ficción, propietario de una fábrica de chocolate y protagonista de dos libros de Roald Dahl: Charlie y la fábrica de chocolate y Charlie y el gran ascensor de cristal.

Klaus (2019)

Jesper es cartero. Como era el peor estudiante de la academia postal, le destinan a un gélido lugar más allá del Círculo Polar Ártico. Sus habitantes nunca envían cartas, de modo que Jesper está a punto de rendirse, hasta que encuentra a Klaus.