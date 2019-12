The Falcon and the Winter Solider: nuevas imágenes muestran a Baron Zemo y Sharon Carter

La nueva producción de Anthony Mackie y Sebastian Stan ya va tomando forma. Los actores volverán Marvel Studios para interpretar a sus personajes en The Falcon and the Winter Soldier.

La serie formará parte de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y se estrenará bajo la plataforma Disney Plus. La trama estará ubicada tras los eventos de Avengers: Endgame.

En esta oportunidad, se han revelado algunas fotografías desde el set de televisión, donde aparecen Anthony Mackie y Sabastian Stan como Sam Wilson (The Falcon) y Bucky Barnes (The Winter Soldier), respectivamente.

The Falcon and the Winter Soldier. Foto: Just Jared

Sin embargo, no son los únicos que se dejan ver, pues también está Daniel Brühl. El actor volverá a interpretar a Barón Zemo tras los eventos de Captain America: Civil War.

The Falcon and the Winter Soldier. Foto: Just Jared

Por otro lado, Emily VanCamp vuelve a repetir su papel como Sharon Carter, la ex agente de S.H.I.E.L.D. que ayudó a Steve Rogers en más de una oportunidad. En esta ocasión, estará del lado de Sam Wilson y Bucky.

The Falcon and the Winter Soldier. Foto: Just Jared

La trama de The Falcon and the Winter Soldier estará basada en cómo los Estados Unidos no aceptarán la nueva posición de Sam Wilson, quien se vuelve el nuevo Capitán América tras el retiro de Steve Rogers.

La serie llegará a mediados de 2020 a Disney Plus y contará también con la participación de Wyatt Russell como U.S. Agent.