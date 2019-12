Joker se convirtió en una de las películas más taquilleras en la historia del cine, teniendo una ganancia en total de más de 1 billón de dólares y demostrando que con un bajo presupuesto de 62 millones de dólares fue suficiente para lograr tal éxito.

Y es ya conocido que los mayores beneficiados son los estudios y casas productoras que se llevan la mayor recaudación de dinero, sin embargo, Todd Phillips habría dado la vuelta a la situación ya que decidió no llevarse ningún salario inicial, sino un porcentaje de lo que salga en ventas, llevándose la suma de 100 millones de dólares.

Joker - Tráiler

No obstante, todo habría sido diferente para Joaquin Phoenix, quien quizá no se imaginó la repercusión que tendría Joker, por lo que solo recibió 4.5 millones de dólares por interpretar al característico Arthur Fleck.

A pesar de ello, salieron rumores que, tras la suma final de ganancias de Guasón, recibiría un aumento a su pago inicial, pero una nueva información de We Got This Covered, afirma que el sueldo del actor quedaría igual sin recibir un adicional.

Aunque esto ha generado un gran debate en redes sociales por considerar de “injusto” ya que sin la gran interpretación de Phoenix la cinta no habría tenido el mismo resultado, pero también sin la dirección de Todd Phillips.