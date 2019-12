Ellen Pompeo es considerada una de las actrices mejor pagadas de la televisión norteamericana, esto gracias a que forma parte de Grey’s Anatomy, la famosa serie de ABC donde interpreta a Meredith Grey.

La querida actriz es parte del elenco desde 2005 con el rol protagónico a cuestas. Por estos días, en distintos medios de comunicación, se ha hecho eco de la gran cantidad de dinero que gana por cada episodio.

Se estima que Pompeo gana por cada capítulo en el que aparece alrededor 575 mil dólares. El acuerdo también establece que recibe un bono como productora de la serie de entre 6 y 7 millones de dólares más, lo que le deja unos 20 millones de dólares por temporada.

Fue la propia actriz quien reveló a The Hollywood Reporter la exorbitante cifra que percibía. En dicha entrevista, ella también comentó que a sus casi 50 años de edad se siente realmente realizada profesionalmente.

"Tengo 48 años y por fin he llegado al lugar en el que me siento cómoda y lo he hecho preguntándome por lo que me merezco, algo que solo llega con la edad”, confesó la actriz.

Sus palabras además se asocian a los niveles de audiencia que Grey’s Anatomy ha alcanzado por el show, habiéndo llegado a número de entre 25 a 40 millones de espectadores por episodio.