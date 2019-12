“Titanic” es y será un clásico de Hollywood, y pese a tener un sin fin de repeticiones en señal abierta, siempre habrá una oportunidad para verla otra vez.

La película, que ha ganado más premios Oscar en la historia del cine, nos presentó a unos jóvenes Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, quiénes bajo el mando de James Cameron lograron quedarse con el corazón de los fans. Pero, en la película había un personaje más que también fue parte importante de la trama, nos referimos a Fabrizio de Rossi, interpretado por Danny Nucci.

Si bien hemos seguido con detenimiento las carreras de DiCaprio y Winslet, les hemos perdido el rastro a algunos actores este es el caso de Nucci.

El intérprete, que luego de aparecer en una veintena de filmes y películas para televisión tuvo su oportunidad como Fabrizio De Rossi, el amigo italiano de Jack Dawson en la ficción, si bien obtuvo popularidad con Titanic, sus trabajos se concentraron en la TV.

Así luce Danny Nucci a los 51 años

El estreno de Titanic le permitió tener presencia en series de televisión de mayor éxito como “The Mentalist”, “Criminal Minds” o “CSI”. Sin embargo, el proyecto donde ha destacado más fue “The Fosters” del canal Freeform de ABC, la cual se emitió entre los años 2013 y 2018 y donde estuvo presente en más de 72 episodios.

Actualmente, Nucci es parte de la serie “911” producida por 20th Century Fox Television.

My heart will go on y cómo llegó a ser el soundtrack

James Cameron no quería que ‘Titanic’ tuviera una canción principal. Pero James Horner estaba seguro de que funcionaría el tema que había escrito junto a Will Jennings, “My Heart Will Go On”. Así que grabó la canción en secreto, en una maqueta con Céline Dion. Cuando se la enseñó a Cameron, este quedó convencido. La canción se llevó un Oscar.