Las series más populares de 2019 que ninguna otra pudo superar

Con el paso del tiempo, las series se están volviendo cada vez más populares y todo ello gracias a su difusión a través de diferentes plataformas como Netflix, HBO o Disney plus, las cuales incorporan en su catálogo más historias originales que emocionan a la comunidad de fanáticos.

Y a pocos días de acabar el año, resaltamos algunos títulos sobresalientes como “Chernobyl”, “La casa de papel”, “The Crown” o “Grey's anatomy”, los cuales generaron bastante expectativas desde los inicios de sus primeras temporadas.

Chernobyl de HBO

Miniserie de TV con cinco episodios, lo cual narra el terrible acontecimiento del 26 de abril de 1986, cuando la Central Nuclear de Chernóbil, en Ucrania (por entonces perteneciente a la Unión Soviética), sufrió una explosión masiva que liberó material radioactivo en Rusia, así como en zonas de Escandinavia y Europa Central. La serie relata, desde múltiples puntos de vista, lo que aconteció en torno a una de las mayores tragedias en la historia reciente, así como los sacrificios realizados para salvar al continente de un desastre sin precedentes.

Watchmen de HBO

La serie cuenta con una temporada de nueve episodios y está ambientada en un universo alternativo en el que los vigilantes enmascarados son tratados como criminales, 'Watchmen' emplea la nostalgia del cómic original creado por Alan Moore mientras intenta crear un contenido completamente nuevo.

Years and Years de HBO

La miniserie tiene solo seis episodios y narra la historia de la familia Lyon a lo largo de quince años clave de la sociedad británica, repletos de convulsos cambios políticos, económicos y tecnológicos.

EUPHORIA de HBO

La serie provocadora del año, con un contenido muy adulto pero protagonizada por la actriz joven de moda, Zendaya, es un retrato crudo sobre las adicciones y la ansiedad. Un drama juvenil que impacta por un realismo que nadie quiere ver y por las escenas de sexo muy explícitas que han generado un torrente de comentarios en las redes sociales.

Game of Thrones de HBO

La historia se desarrolla en un mundo ficticio de carácter medieval donde hay Siete Reinos. Hay tres líneas argumentales principales: la crónica de la guerra civil dinástica por el control de Poniente entre varias familias nobles que aspiran al Trono de Hierro; la creciente amenaza de "los otros", seres desconocidos que viven al otro lado de un inmenso muro de hielo que protege el Norte de Poniente; y el viaje de Daenerys Targaryen, la hija exiliada del rey que fue asesinado en una guerra civil anterior, y que pretende regresar a Poniente para reclamar sus derechos dinásticos.

The Crown de Netflix

Basada en la exitosa obra de teatro de Peter Morgan “The Audience”, cuenta la historia de la relación entre dos de las direcciones más famosas del mundo: el Palacio de Buckingham y el número 10 de Downing Street, y las intrigas, amores y maquinaciones detrás de los eventos que formaron la segunda mitad del siglo XX.

La casa de papel de Netflix

Un misterioso personaje, que se hace llamar “El Profesor”, planea el mayor de los atracos jamás ideado. Para llevar a cabo el ambicioso plan, recluta a una banda formada por personas con ciertas cualidades y algo en común: no tienen nada que perder. El objetivo es atracar la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, con la intención de quedarse encerrados dentro con una misión muy concreta: no robar dinero, sino crearlo. Tras cinco meses de reclusión, memorizando cada paso, por fin llega el día y les esperan once días de encierro en la Fábrica de Moneda, rodeados de los cuerpos de élite de la policía y con 67 rehenes en su poder.

The Mandalorian de Disney+

Ambientada tras la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden, la serie sigue los pasos de un pistolero solitario en las aventuras que protagoniza en los confines de la galaxia, donde no alcanza la autoridad de la Nueva República.

Grey’s Anatomy de ABC

El famoso Hospital Seattle Grace es el escenario en el que se desarrolla la vida de cinco jóvenes que, tras licenciarse en medicina, empiezan allí un duro periodo de pruebas. La serie ha sido definida como una mezcla entre “Urgencias” y “Sexo en Nueva York”, por el interés tanto de las intrigas amorosas como de los casos médicos. La frenética actividad del equipo de cirujanos consigue transmitir el stress al que se ven sometidos los personajes.

The Good Doctor de ABC

La serie sigue a Shaun Murphy, un joven cirujano con autismo y síndrome del sabio de una pequeña ciudad, donde tuvo una infancia problemática. Él se traslada para unirse al prestigioso departamento de cirugía en San José St. Bonaventure Hospital.

