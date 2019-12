Redacción Fama

Tan pronto se anunció el estreno de ‘The Witcher’ en Netflix, la serie protagonizada por Henry Cavill (de Superman) y basada en la novela de Andrzej Sapkowski, fue comparada con ‘Game of Thrones’ y la aceptación fue tal que la plataforma tuvo que confirmar que habrá segunda temporada, sobre la historia de Geralt de Rivia, un solitario cazador de monstruos.

Los nuevos capítulos también serían escritos por la showrunner Lauren Schmidt Hissrich, y contará con ocho episodios como la primera. “Creo que podría escribir durante 20 años y ni así me quedaría sin material”, sostuvo. “Como guionista, respeto al autor (Sapkowski) y el hecho que terminaba las historias donde las terminaba. Esto no quiere decir que no pueda introducir nuevas aventuras, porque estas son divertidas de hacer, pero realmente creo que el esqueleto de la serie lo tengo en los libros y me guío por este mapa”.

En una entrevista para Variety, la showrunner explicó que las diferencias con GOT también tienen que ver con que la serie nace de un tema real. “Andrzej Sapkowski es polaco, y me estaba contando mucho sobre lo que fue crecer en Polonia en un momento en que su país estaba siendo constantemente tomado por otros países. Había mucha agitación política, mucha gente murió, muchos conflictos, y sin embargo todavía tienes que levantarte todos los días y poner un pie delante del otro y continuar con tu vida. Él me dijo: ‘¿Sabes cómo se enfrenta la gente a la tragedia? Se ríen”, declaró.