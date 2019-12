La llegada de The Witcher a Netflix, serie basada en las novelas de Andrezj Saplowski que siguen las aventuras del brujo cazador de monstruos Geralt de Rivia, han sorprendido a los fans por la propuesta y adaptación de la historia.

Con Henry Cavill dando vida al carismático brujo con un abrumador éxito entre las mujeres de este mundo fantástico, más de uno se pregunta si en algún momento volverá a ser Superman, teniendo en cuenta que la serie ya ha confirmado un par de temporadas más.

En conversación con Radio Times, Cavill fue preguntado sobre su posible regreso al Universo Extendido de DC, el no solo se mostró esperanzado de que esto se de, sino ha asegurado que su participación en The Witcher no afecta su participación como Superman.

The Witcher, tráiler oficial con Henry Cavill

“Hay que tener en cuenta que, independientemente de las películas que vaya a hacer en los próximos años, se pueden encajar dos proyectos en un año, por lo que no veo ningún problema en aceptar otro reto”, asegura Cavill.

Recordemos que hace poco el actor aseguraba que le gustaría seguir con la historia que planteaba El Hombre de Acero de 2013, un Superman más luminoso, en lugar de la versión más oscura que se pudo ver en Batman vs Superman y Justice League.